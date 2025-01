Wer ist Wertingens beste Vorleserin?

Die Mittelschule Wertingen darf in diesem Jahr den Stadtentscheid der Wertinger Schulen zum Vorlesewettbewerb in der sechsten Jahrgangsstufe austragen. Marie Gerhards, Schulsiegerin der Realschule, Lirjeta Kafexholli, Schulsiegerin der Mittelschule, Sarah Köhler, Schulsiegerin der Montessori-Schule und Elena Richter, Schulsiegerin des Gymnasiums, treten in diesem Jahr gegeneinander an. Bewertet werden sie von einer Jury aus jeweils einer Lehrkraft jeder Schule, zweiter Bürgermeisterin Christiane Grandé und Franz Gerblinger, dem Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung in Wertingen.

Nacheinander lesen die vier Schülerinnen zuerst aus einem selbst ausgewählten Buch vor. Elena Richter darf beginnen. Sie liest eine Stelle aus Anna Ruhes „Duftapotheke“. Es folgen Lirjeta Kefexholli mit „Katana – der Junge aus Nirgendwo“ von Jürgen Banscherus und Marie Gerhards mit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ von J. K. Rowling. Den Abschluss der Wahltextvorträge macht Sarah Köhler mit dem Buch „Seawalkers – Wilde Wellen“ von Katja Brandis. Die Schülerinnen müssen danach eine unbekannte Textstelle vorlesen. In diesem Jahr stammt sie aus dem Buch „Der Tag, an dem ich cool wurde“ von Juma Kliebenstein.

Im Fremdtext des Wertinger Vorlesewettbewerbs geht es um Coolness

Das Buch sei als Schullektüre empfohlen, zudem lustig und kein allzu schweres Thema, erklärt Marie-Luise Zellmer, die als Lehrerin an der Mittelschule den Fremdtext ausgewählt hat. Die Geschichte handelt von den Jungen Martin und Karli, die gerne genauso cool wären, wie die FabFive-Gang, eine Gruppe, von der die beiden immer wieder geärgert werden. Ihr mühevoll ausgetüftelter Racheplan geht gründlich daneben. Zur Strafe werden sie mit Papa und Opa auf einen Campingurlaub geschickt, der anders verläuft als erwartet. Ohne viele Probleme meistern Elena, Lirjeta, Marie und Sarah auch diesen Teil des Wettbewerbs. Danach steht die Beratung der Jury an. Bewertet werden die vier Schülerinnen nach Lesetechnik, Interpretation und beim Wahltext nach der Textstellenauswahl. Klar ist, die Entscheidung zum Stadtsieger wird sehr knapp ausfallen. Alle Schülerinnen schaffen es, die Jury in ihren Bann zu ziehen.

Zweite Bürgermeisterin Christiane Grandé betont bei der Bekanntgabe der Siegerin: „Es war schwierig, die Beste von euch herauszulösen. Ihr habt uns mitgenommen und wir konnten uns die Geschichten bildlich vorstellen. Euch ist die Freude am Lesen ganz klar anzumerken.“ Zur Stadtsiegerin des Vorlesewettbewerbs in Wertingen wird schließlich Sarah Köhler von der Montessori-Schule ernannt. Am meisten Spaß mache ihr beim Lesen, dass sie in andere Geschichten eintauchen kann, erklärt sie strahlend nach der Siegerehrung. Alle Schülerinnen erhalten einen Gutschein der Buchhandlung Gerblinger als Preis. Außerdem dürfen die vier Schulsiegerinnen beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs antreten.