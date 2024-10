Wertingen hat jetzt zwei Esso-Tankstellen in einer Straße

Knapp 200 Meter trennen in Wertingen Esso-Tankstelle von Esso-Tankstelle – die eine seit fast 40 Jahren von Familie Klein betrieben in der Augsburger Straße, die andere erst seit wenigen Wochen mit neuem rot-weißem Anstrich an der Kreuzung Gottmannshofer Straße und Donauwörther Straße. Zuvor befand sich hier eine blau-grüne OMV. Was steckt hinter dem Wechsel – und beeinflusst das die Spritpreise?

