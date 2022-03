Wertingen

17:15 Uhr

Wertingen, Stadt der Löwen?

Plus Die Wertinger Merk-Würdigkeiten führen heute in die Tierwelt: Viele Großkatzen tummeln sich an prominenten Orten in der Zusamstadt Wertingen, aber das original bayerische Wappentier fehlt.

Von Johannes Mordstein

Ganz klar, Wertingen ist eine bayerische Stadt. Im Jahr 1268 fiel die damals noch junge Stadt an der Zusam durch die sogenannte Konradinische Erbschaft an die bayerischen Wittelsbacher. Bis zum heutigen Tag, also seit 754 Jahren, ist Wertingen somit bayerisch.

