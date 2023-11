Wertingen

Wertingen sucht dringend Integrationslotsen

Integrationslotsen bieten Menschen mit Migrationshintergrund Hilfe im Alltag an. Einige geben Deutschunterricht, andere helfen den Flüchtlingen bei den Behördengängen oder verweisen auf hauptamtliche Stellen.

Plus Bei einem Informationsabend in der Zusamstadt wird dieses Ehrenamt näher vorgestellt. Was es damit auf sich hat und wer sich dafür melden kann.

Von Taisia Matwejew

Bei einem Informationsabend wurde in Wertingen das Ehrenamt der „Integrationslotsen“ vorgestellt und näher erklärt. Viele wissen nicht, was es damit auf sich hat und wer sich dafür freiwillig melden kann. Wichtig zu wissen ist, dass der Helferkreis Asyl Wertingen ehrenamtlich Menschen auf der Flucht, Migranten, Spätaussiedler und Asylbewerber dabei unterstützt, sich zu integrieren. Die Personen aus dem Helferkreis, welche Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration unterstützen, ihnen wertvolle Hilfe im Alltag anbieten, werden als „Integrationslotsen“ bezeichnet.

Wie kann die Unterstützung von Flüchtlingen in Wertingen aussehen?

Doch von diesen wichtigen Helferinnen und Helfern gibt es zu wenige. Um engagierte und interessierte Damen und Herren über die verschiedenen Formen der ehrenamtlichen Unterstützung aufzuklären, organisierte die Stadt Wertingen diesen Informationsabend. Hierbei erläuterten Bürgermeister Willy Lehmeier, die hauptamtliche Integrationslotsin des Landkreises Alexandra Bronnhuber sowie Wolfgang Plarre vom Wertinger Helferkreis das Thema.

