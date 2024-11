Wertingen tritt überregionalem Bündnis zum Hochwasserschutz bei

Dass es mit dem Hochwasserschutz in und für Wertingen vorangehen muss, darüber sind sich Stadtrat sowie Bürgerinnen und Bürger einig. Mit Nachdruck kämpft gerade auch die Initiative „Hochwasserschutz Wertingen: Jetzt!“ dafür. Inzwischen hat sich ein weiteres Bündnis gegründet, und zwar mit bayernweiter Reichweite. „Wasser und Natur – Bayern“ so der Name. Darüber informiert Bürgermeister Willy Lehmeier den Stadtrat am Mittwochabend. Und wirbt darum, dass Wertingen als Kommune diesem Zusammenschluss beitritt. Was will er damit erreichen?

Entstanden ist das regionenübergreifende Bündnis vor wenigen Wochen in Dinkelscherben auf Initiative von Josef Guggemos. Er möchte miteinander Hochwasserschutz und andere Klimathemen vorantreiben, Mitglieder und Experten vereinen, Geld sammeln, Impulse setzen. Lehmeier hebt hervor, dass Städte und Kommunen so nicht nur ihre eigenen Bereiche im Blick haben, sondern darüber hinaus auch die Gesamtheit betrachtet werde. So könne entlang der Zusam, vom Ursprung in Markt Wald bis zur Mündung in die Donau bei Donauwörth, gemeinschaftlich besprochen werden: „Wo gibt es Möglichkeiten für Rückhalt, für Polder, wo können Pegel synchronisiert werden?“

Hochwasserschutz über Wertingens Stadtgrenzen hinaus

Privat ist Rathauschef Lehmeier bereits Teil des Vereins, sitzt sogar als Sprecher im Beirat. Weitere Mitglieder kommen etwa aus den benachbarten Landkreisen Augsburg und Günzburg, darunter befinden sich andere Bürgermeister, Forstleute, Firmenchefs und ein Meteorologe. Ziel sei nun, so Lehmeier, für das „Riesen-Bündel“ möglichst viele Kommunen zu gewinnen, um politisch agieren zu können. „Ich finde den Gedanken sehr gut“, sagt er und informiert über den symbolischen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20,24 Euro.

Aus dem Gremium meldet sich Stadtrat Johann Bröll zu Wort. „Ich habe mich gefreut, als ich das in der Zeitung gelesen habe“, sagt er und bezieht sich damit auf die Berichterstattung zur Gründung von „Wasser und Natur – Bayern“ Ende Oktober. Eine Zusammenarbeit mit Hochwasser-Betroffenen außerhalb Wertingens sei wichtig und wünschenswert. Dieser Ansicht scheint auch der Rest des Stadtrats zu sein. Einstimmig entscheiden sich die Mitglieder für den Beitritt zum Bündnis.