Wertingen verdoppelt seine Schulden

Das hat die Stadt Wertingen schon lange nicht mehr erlebt: Zum ersten Mal seit 18 Jahren wird es 2025 keine Zuführungen in den Vermögenshaushalt in Millionenhöhe geben. Stattdessen werden 185.000 Euro entnommen. Zudem verdoppeln sich die Schulden von 1,9 auf 3,8 Millionen Euro. Darüber informiert Kämmerer Matthias Freier am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrats. So ist schnell klar: Die finanzielle Lage der Stadt hat sich verschlechtert.

