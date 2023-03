Wertingen

17:30 Uhr

Wertingens Bürgermeister zu Abgang von Dieter Nägele: "Ich habe zwei lachende Augen"

Plus Die VG und die Stadt Wertingen verlieren mit dem neu gewählten Gundelfinger Bürgermeister Dieter Nägele ihren Verwaltungschef. Warum Lehmeier dennoch nicht jammert.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Wenn Veränderungen im Leben bevorstehen, dann ist oft von einem lachenden und einem weinenden Auge die Rede. So auch beim neu gewählten Gundelfinger Bürgermeister Dieter Nägele (Freie Wähler). Der 54-Jährige hat nach seinem Sieg in der Stichwahl wissen lassen, dass sich für ihn nun „ein Traum erfüllt hat“. Gleichzeitig blickte der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wertingen ein wenig wehmütig auf seine fünfjährige Zeit in der Zusamstadt zurück und betonte, dass er alles daran setzen werde, seine Stelle ordentlich zu übergeben. Bis zum 18. Juni hat der 54-Jährige dazu Zeit, denn an diesem Sonntag wird der 54-Jährige seinen Dienst im Gundelfinger Rathaus antreten.

Aber wie geht es Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier? Freut sich der FW-Politiker für seinen Parteifreund oder hadert er gleichzeitig etwas, dass die Verwaltungsgemeinschaft und die Stadt Wertingen ihren Verwaltungschef verlieren? Die Antwort des 60-Jährigen ist eindeutig. „Wenn die Freien Wähler einen Kandidaten ins Rennen schicken, dann geschieht dies mit der Einstellung, dass er gewinnt“, sagt Lehmeier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen