Wertinger Anton-Rauch-Realschule verabschiedet Rektor Frank Rehli herzlich

Nach acht Jahren als Schulleiter hat Frank Rehli die Schule in diesen Tagen der Anton-Rauch-Realschule Wertingen verlassen. An seinem letzten Schultag wurde er in würdevoller, herzlicher Atmosphäre von den Schülerinnen und Schülern, dem Lehrerkollegium, den Damen des Sekretariats, dem Reinigungsteam sowie zahlreichen ehemaligen Weggefährten verabschiedet.

Auch der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Schwaben, Leitender Realschuldirektor Bernhard Buchhorn, würdigte Rehlis langjähriges Wirken und Engagement. Frank Rehli habe die Schule mit Weitblick, fachlicher Kompetenz und einem stets offenen Ohr für die Belange der Schulgemeinschaft geprägt. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern und Schülern war dem Schulleiter stets ein großes Anliegen, hieß es bei der Verabschiedung.

Dr. Frank Rehli kam im Februar 2017 als Schulleiter an die Anton-Rauch-Realschule Wertingen.

Mit dem Wechsel an die Staatliche Realschule Pfaffenhofen an der Ilm beginnt für Dr. Frank Rehli ein neues Kapitel. Es ist jedoch für ihn auch eine erfreuliche Rückkehr an eine seiner ehemaligen Wirkungsstätten, die er in der Vergangenheit bereits sehr schätzen gelernt hatte. Für seine neue Aufgabe in Pfaffenhofen wünschte ihm die Schulfamilie der Anton-Rauch-Realschule viel Erfolg und alles Gute. Daniela Gollmitzer