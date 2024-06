Wertinger Grundschulkinder laufen für Hochwasser-Geschädigte

Mit dem "Gute-Wünsche-Lauf" unterstützen Schüler aus Wertingen betroffene Familien, die vom Hochwasser heimgesucht wurden.

So viele Kilometer wie möglich zu schaffen, das war das Ziel des „Gute-Wünsche- Laufes“ an der Grundschule Wertingen, zu der auch die Kinder der Außenstellen in Gottmannshofen und Binswangen kamen. Sogar mit Maskottchen ging eine Teilnehmerin an den Start, um die 690 Meter lange Runde des Sponsorenlaufs zu absolvieren.

Es galt so viel Runden wie möglich zu schaffen, entweder laufend, stramm gehend oder spazierend. Die Kinder hatten sich hierfür Sponsoren gesucht und diese konnten am Ende einen Betrag pro erzielte Runde oder eine Fixsumme spenden. Auch so manche Lehrkraft ging an den Start oder sponserte ein Kind.

Die gelaufenen Runden wurden auf einem Zettel erfasst. Foto: Marion Buk-Kluger

„Kinder aus Familien, die das Hochwasser ereilte, sollten eben auch ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand mitlaufen können“, erklärt Schulleiterin Christiane Grandé. Vor der Pause legten die Schüler und Schülerinnen der 1. und 2. Klasse vor, danach waren die Kinder der 3. und 4. dran. „Dankenswerterweise hat die Stadt die Straße abgesichert, alle 300 Meter waren Eltern und Großeltern als Streckenposten im Einsatz.“

Der Erlös soll Bürgermeister Lehmeier übergeben werden

Großen Zuspruch hatte die spontane Aktion bei der Schulfamilie und den Eltern hervorgerufen. Der finale Erlös soll den vom Hochwasser betroffenen Familien zugutekommen und wird demnächst an Bürgermeister Willy Lehmeier übergeben, wenn das Ergebnis feststeht.

Gestartet wurde an den Treppen der Wertinger Grundschule. Foto: Marion Buk-Kluger.

Und so machten sich alle mit viele Elan jeweils eine Stunde lang für den guten Zweck auf den Weg. Wie es sich für einen Lauf gehört, gab es zur Erfrischung zwischendurch Wassermelonen, die der Elternbeirat bereithielt.

Gestartet wurde an den Treppen im Pausenhof

Und so verlief die Strecke: Start an den Treppen im Pausenhof, Lindenweg Richtung Fére-Straße, links in die Hans- Wertinger Straße, links in die Josef-Frank-Straße, links Gehweg zur Bushaltestelle und Stadthalle, Lindenweg.