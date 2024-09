Wertinger Musikpreis geht in die nächste Runde

Für alle Schülerinnen und Schüler der Musikschule Wertingen und für Musiker mit Hauptwohnsitz in der Zusamstadt gibt es auch in diesem Jahr wieder den Wertinger Musikpreis. Dabei besteht die Möglichkeit, sich einer Fachjury zu stellen und ein Preisgeld für die besten Platzierungen zu erhalten. Den Initiatoren des Wettbewerbs Heike Mayr-Hof, Karolina Wörle und Bürgermeister Willy Lehmeier ist es wichtig, Wertinger Musikerinnen und Musiker nachhaltig zu fördern und die Freude am Musizieren, am solistischen Spiel, am Spiel in kleinen Gruppen sowie die Begegnung mit anderen Musikbegeisterten anzuregen.

Anmeldefrist für den Wertinger Musikpreis endet am 25. September

Nach der Premiere des Wettbewerbs im vergangenen Jahr waren sich Veranstalter, Teilnehmer und Juroren einig, dass das Erfolgsmodell unbedingt wiederholt werden sollte. Am Samstag, 9. November, dürfen sich sowohl Bläser, Schlagzeuger, Streicher, Pianisten, Akkordeonisten, Sänger, Gitarristen als auch Combos und Bands der Konkurrenz stellen. Der Wettbewerb wird für Solisten, Duos und Kammermusikensembles angeboten und die Wertungskriterien entsprechen den Vorgaben des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.

Als Juroren konnten wieder namhafte Musiker aus dem Staatstheater Augsburg und aus umliegenden Musikschulen gewonnen werden. Nähere Informationen bezüglich Ausschreibung, Teilnahmebedingungen und Anmeldeunterlagen zum Download gibt es auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschulewertingen.de. Die Anmeldefrist endet am Mittwoch, 25. September. (AZ)