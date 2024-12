Wertinger Weltladen unterstützt elf Entwicklungsprojekte

Insgesamt elf Projekte konnte der Vorstand des Wertinger Vereins Solidarität mit dem Wertinger Weltladen mit Erlösen und Spenden aus dem Geschäftsjahr 2024 unterstützen. Mit einer Summe von rund 11.000 Euro kann so zum Beispiel das Schuljahr 2024 bis 2025 der Jelu-Patenschule der Fairen Stadt Wertingen unterstützt werden. Gefördert werden auch das Projekt Sunangani für eine Gehörlosenschule in Malawi, ein Projekt mit fairen Gewürzen in Nepal, ein Krankenhilfeverein einer Schwesterngemeinschaft in Albanien und erstmals ein medizinisches Projekt mit ehrenamtlich tätigen Chirurgen aus Deutschland in Sierra Leone, Afrika. Mit den Weihnachtstagen ist der Wertinger Weltladen in der Hauptstraße 9 geschlossen. Am 24. Dezember ist er noch bis 12 Uhr geöffnet. Ab dem 7. Januar geht es wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten weiter.

Wer sich vorstellen könnte, das ehrenamtliche Verkaufsteam zu unterstützen, kann sich melden unter info@einewelt-wertingen.de. Eine gründliche Einarbeitung und Begleitung am Anfang wird garantiert. Die jeweiligen Schichtdienste von drei Stunden können eigenständig eingetragen werden. Die Weltladenverantwortlichen freuen sich auch über Mithelfende, die nur ab und zu eine Schicht übernehmen. (AZ)