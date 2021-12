Wertingen

vor 42 Min.

Wertinger wollen Füssener Festspielhaus stürmen

Eine große Bühne für ein großes Gemeinschaftsprojekt: Unter der Federführung der Stadtkapelle Wertingen wird am 17. Juli 2022 die Geschichte Wertingens im Festspielhaus in Füssen aufgeführt. Die Show „900 Jahre Emotionen – gemeinsam zeitreisen“ soll etwa zweieinhalb Stunden dauern. Das Archivfoto entstand bei einem Chorklassentreffen.

Plus 2000 Zuschauer werden erwartet, wenn 2022 im Allgäu und in der Zusamstadt Wertingens Geschichte zum Leben erwacht. Stadtkapellen-Präsident von Zastrow gibt erste Einblicke in ein großes Gemeinschaftsprojekt.

Von Berthold Veh

Vor seiner Wahl im Juni zum neuen Präsidenten der Wertinger Stadtkapelle hat Hubertus von Zastrow die Messlatte ziemlich hoch gelegt. Nach dem Corona-Lockdown wollen der Unternehmer und sein zwölfköpfiges Führungsteam die Musiker und Musikerinnen neu für die Stadtkapelle begeistern. Und ihnen dabei auch mal eine große Bühne bieten. „Bangkok, Füssen, Zusamtal“, formulierten von Zastrow und die musikalische Leiterin Heike Mayr-Hof als Motto. Denn: „Nur das Ungewöhnliche bleibt in Erinnerung“, ließ der Chef einer Technologie-Firma wissen.

