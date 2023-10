Wertingen

12:00 Uhr

Ehemalige Krankenschwestern: "Wir hatten Zeit, die Patienten aufzupäppeln"

Elf der ehemals 13 Absolventinnen, die sich in Wertingen zu Krankenpflegerinnen ausbilden ließen, trafen sich nun wieder in der Zusamstadt. Sie erinnern sich an ihre Ausbildungszeit und die damals strengen Regeln.

Stünde Karin Bayer heute erneut vor der Entscheidung, Krankenschwester zu werden, würde sie sich dagegen entscheiden. Die generalistische Pflegeausbildung sei nicht mehr das gleiche, was die Pflegeausbildung einmal war, erzählt sie. Karin Bayer hat vor genau 50 Jahren mit zwölf weiteren jungen Frauen die dreijährige Ausbildung am Wertinger Krankenhaus absolviert. Vor kurzem traf sich die Gruppe in Wertingen, um ihr 50-jähriges Berufsjubiläum zu feiern. Einige sind in der Karriereleiter aufgestiegen. Manche haben den Beruf gewechselt. Einige genießen ihre Rente.

Rückblick auf die Ausbildung zur Krankenpflegerin in Wertingen

Bayer spricht dabei die wesentlichen Veränderungen in ihrem Beruf an. Dies sei vor allem die zwischenmenschliche Beziehung zu den Patienten. Sie erinnert sich, dass manche Patienten nach der Entlassung wieder vorbeigekommen seien, weil es ihnen bei den Schwestern so gefallen hat. Rosmarie Müller, ebenfalls eine ehemalige Krankenschwesterschülerin, ergänzt: „Wir hatten die Zeit, die Patienten aufzupäppeln und erst danach wieder nach Hause zu schicken.“ Heute sei dafür keine Zeit mehr im Pflegealltag.

