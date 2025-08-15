Icon Menü
Wertingen: Yoga im Freibad: Wertinger Yogalehrerinnen sorgen für Entspannung mitten im sommerlichen Trubel

Wertingen

Yoga im Freibad: Wertinger Yogalehrerinnen sorgen für Entspannung mitten im sommerlichen Trubel

Im Wertinger Freibad lassen Katharina Hanel und Kathrin Hofbaur Yogafans vom Alltag abschalten. Wie kommt das an?
Von Alexandra Schuster
    Erst baden, dann entspannen: Immer dienstags wird die Wiese im August und September im Wertinger Freibad zum Yogastudio.
    Erst baden, dann entspannen: Immer dienstags wird die Wiese im August und September im Wertinger Freibad zum Yogastudio. Foto: Alexandra Schuster

    Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, den Rücken stärken und dabei noch tiefe Entspannung erlangen – dies wollen die beiden Wertinger Powerfrauen von „Yogamour“ mit ihren Kursen für ihre Teilnehmer erreichen. „Ich konnte selten so gut abschalten und entspannen, wie bei Kathi und Kathrin“, schwärmt Verena Beese. Mit ihrem fachlichen Können und ihrer liebevollen Art können sie beide ihr Wissen sehr gut vermitteln. Yogamatten, Kissen, Decke und Interesse am Yoga – mehr braucht es nicht, um hier an diesem Dienstagabend mitzuentspannen. Wie fühlt sich Yoga im Freibad an?

