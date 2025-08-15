Yoga im Freibad: Wertinger Yogalehrerinnen sorgen für Entspannung mitten im sommerlichen Trubel

Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, den Rücken stärken und dabei noch tiefe Entspannung erlangen – dies wollen die beiden Wertinger Powerfrauen von „Yogamour“ mit ihren Kursen für ihre Teilnehmer erreichen. „Ich konnte selten so gut abschalten und entspannen, wie bei Kathi und Kathrin“, schwärmt Verena Beese. Mit ihrem fachlichen Können und ihrer liebevollen Art können sie beide ihr Wissen sehr gut vermitteln. Yogamatten, Kissen, Decke und Interesse am Yoga – mehr braucht es nicht, um hier an diesem Dienstagabend mitzuentspannen. Wie fühlt sich Yoga im Freibad an?

Alexandra Schuster

86637 Wertingen

Freibad