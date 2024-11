Unachtsamkeit: In Wertingen und Zusamaltheim kracht es

Im Raum Wertingen ist es am Mittwoch zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen niemand verletzt wurde. Gegen 17 Uhr fuhr laut Polizei eine 70-jährige Frau die Wertinger Straße in Richtung Sontheim. Kurz nach dem Kreisverkehr kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 28-Jährigen. An den Autos entstand Gesamtunfallschaden von rund 8000 Euro. Verletzt wurde keine der Autofahrerinnen.

Unfall in Wertingen am Mittwoch: 77-Jähriger fährt auf Verkehrsinsel

Ein weiterer Unfall mit Sachschaden ereignete sich im Wertinger Stadtteil Geratshofen. Gegen 18.25 Uhr war ein 77-jähriger Audi-Fahrer auf der Laugnastraße in Richtung Wertingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so heißt es im Polizeibericht, überfuhr er eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Zur Verkehrsregelung und für Ölabbindearbeiten wurde die Feuerwehr Wertingen hinzugezogen, die mit acht Einsatzkräften vor Ort war. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen entfernt. Der 77-Jährige blieb unverletzt. (AZ)