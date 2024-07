Wertinger Festspiele: Ein Konzert fällt aus

Das Konzert am Samstag, 20. Juli, im Rahmen der Wertinger Festspiele entfällt. Wie die Veranstalter mitteilen, musste man den Abend unter dem Titel Stars in Wertingen „schweren Herzens“ absagen. Der Grund: Tenor Burkhard Fritz ist krank. Laut Eventmanagerin Karolina Wörle können gekaufte Karten im Büro der Musikschule zurückgegeben geben. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, die Tickets für das Konzert am Samstag, 27. Juli, zu verwenden.

Am Samstag, 27. Juli, ab 20 Uhr wird es einen Abend mit der Sopranistin und Kammersängerin Camilla Nylund und dem Tenor Anton Saris geben. Gemeinsam werden sie „Sternstunden der Klassik“ präsentieren. Jobst Schneiderat wird das Konzert am Flügel begleiten.

Im Rahmen der Wertinger Festspiele sind noch weitere Konzerte geplant. „Broadway in Wertingen“ gibt es am Freitag, 26. Juli, ab 20 Uhr. Auf der Bühne steht dann die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter der Leitung von Germán Moreno López. Ein Musiktheater für Kinder und Jugendliche gibt es mit der Kinderoper „Das magische Klassenzimmer“ am Montag, 22., 23. und 24. Juli. Zu Gast werden 1500 Kinder der Wertinger Schulen sein.

Das große Finale der Wertinger Festspiele findet mit „Freunde, das Leben ist lebenswert“ am Sonntag, 28. Juli, ab 19 Uhr statt. Zu hören sind dann „die schönsten Operettenmelodien“, wie es im Programm der Veranstaltungsreihe heißt. Weitere Informationen und Tickets finden sich unter www.wertinger-festspiele.de im Internet. Karten gibt es auch im Büro der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung, an der Musikschule und bei Gerblinger in Wertingen. „Für alle Veranstaltungen sind noch Karten da“, verrät Wörle. (AZ)