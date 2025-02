Trotz Katastrophen gibt diese Caféhaus-Chefin nicht auf

Alexandra Schön ist ein Energiebündel. Ohne diese Energie hätte die 53-Jährige wohl längst hingeschmissen. Seit sie das Café Isa's in Wertingen vor fast genau fünf Jahren übernommen hat, kam eine Katastrophe nach der anderen. Kaum hatte sie damals das Isa's am 1. März aufgemacht, musste sie es bereits am 18. März wieder schließen. Mit Mut und Ideenreichtum meisterte sie die Pandemiejahre. Eine Anzeige bedrohte jedoch ihren Erfolg. Als wäre dies nicht genug, flutete das Hochwasser im Juni vergangenen Juni die Keller-, Lager- und Kühlräume. Wieder musste das Café schließen, dieses Mal für drei Monate. Mittlerweile läuft der Betrieb im Kaffeehaus wieder rund.

