Wildunfall bei Lutzingen: Airbag löst aus

Ein Wildunfall ereignete sich am Freitagabend gegen 21 Uhr auf einer Kreisstraße im Lutzinger Gemeindegebiet. Laut Auskunft der Polizei fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto in Richtung Lutzingen, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang.

Reh prallt in Lutzingen mit Auto der 25-jährigen Fahrerin zusammen

Das Tier prallte mit dem Auto zusammen. Dies führte zu einer Auslösung der Airbags im Fahrzeug. Durch diesen Vorgang wurde die Autofahrerin, die sich allein im Fahrzeug befand, leicht verletzt. Der Pkw war nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)