Wortelstetter Budenzauber verzeichnet Besucherrekord  

Der Wortelstetter Budenzauber hat erneut zahlreiche Besucher angelockt und mit einer gelungenen Mischung aus Tradition und Unterhaltung überzeugt. Bereits zum dritten Mal organisierten die Ortsvereine das stimmungsvolle Event auf dem festlich geschmückten Dorfplatz. Dank des traumhaften Wetters strömten mehr Gäste als je zuvor zu dem vorweihnachtlichen Highlight.

Pünktlich um 17 Uhr öffneten die Stände des Weihnachtsmarkts, und schon wenige Minuten später war der Dorfplatz dicht gefüllt.

Das Märchenzelt des Kindergartens Abenteuerland lockte viele Familien mit ihren Kindern an. Foto: Daniel Uhl

Der erste Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten: Um 17.30 Uhr kündigte der Klang einer Trompete die Ankunft des Nikolaus an, der gemeinsam mit Knecht Ruprecht in einer geschmückten Kutsche über den Platz fuhr. Umringt von Kindern und Erwachsenen verteilte er vor dem Dorfweihnachtsbaum Geschenke. „Es gab mehr brave Kinder als im letzten Jahr“, scherzte der Nikolaus, als er die letzten der insgesamt 85 Päckchen überreichte.

Das Märchenzelt des Kindergartens lockt viele Familien an

Danach zog das Märchenzelt des Kindergartens Abenteuerland viele Familien an. Hier lauschten die Kinder gebannt den Erzählungen, während vor dem Zelt romantische Kutschfahrten mit Wilhelm Fech begannen. Die beleuchtete Kutsche war ein Publikumsmagnet und trug zur romantischen Atmosphäre des Abends bei.

Am Losestand des Kindergartens war der Ansturm ebenfalls groß. Bereits nach eineinhalb Stunden waren alle Lose verkauft – ein voller Erfolg. Parallel dazu kümmerten sich der Sportverein und der Schützenverein zum zweiten Mal um Bratwurstnachschub, um die hungrigen Besucher zu versorgen. Der Eintopf der Reservisten reichte knapp. Auch der Obst- und Gartenbauverein verzeichnete großen Zulauf: Der heiße Caipirinha und der Hot Aperol fanden reißenden Absatz.

Der Streichelzoo war für die Kleinsten ein beliebtes Ziel

Für die Kleinsten war der Streichelzoo mit Schafen ein beliebtes Ziel, während die Erwachsenen bei einer Vielzahl an Kunsthandwerksständen stöbern konnten. Von filigraner Glaskunst über kunstvolle Drahtarbeiten bis hin zu handgefertigten Besen und Weihnachtsdekoration – alle Exponate wurden in Wortelstetten hergestellt und erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Wortelstetter Budenzauber war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und bot für jeden etwas – von den jüngsten Besuchern bis zu den Erwachsenen. Die Ortsvereine sind laut Mitteilung stolz auf ihre Veranstaltung und freuen sich bereits auf das nächste Jahr.

Der heilige Nikolaus bescherte die Kinder mit seinen Gaben. Foto: Daniel Uhl