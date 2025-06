DJ-Lasershow und buntes Programm beim Kunsthandwerkermarkt in Binswangen

Einzigartige Kunsthandwerke, nette Begegnungen, der Duft von süßen Crêpes und eine inspirierende Stimmung – Binswangen lädt am Samstag, 5. Juli, erneut zum Kunsthandwerkermarkt. „Für mich ist es einer der schönsten Märkte mit besonderem Ambiente und mit viel Liebe gemacht“, schwärmt die Kunsthandwerkerin Lisa Gollmann. Die Kicklingerin, die aus Binswngen stammt, wird dieses Jahr wieder rustikale Deko aus getragenen Hufeisen, wie beispielsweise einen Gartenstecker in Blumenform, anbieten.

Veranstalter dieses Events ist der Verein für Gartenbau und Landespflege Binswangen. Die beiden Hauptorganisatorinnen Manuela Bader und Constanze Schramm freuen sich schon riesig auf diesen besonderen Tag. Der Gedanke des ersten Marktes sei gewesen, dass man eine kleine, gemütliche Veranstaltung für das Dorf organisiere, wo Jung und Alt sich begegnen und feiern können. Aus diesem kleinen Vorhaben habe sich jedoch Größeres entwickelt. An die 55 Aussteller und Ausstellerinnen werden dieses Jahr vor der Kirche und rund um die Schule ihre Stände mit selbstgefertigten Kunsthandwerkunikaten aufbauen. Hunderte Besucher und Besucherinnen werden erwartet.

Constanze Schramm: „Viele neue Aussteller wird es geben“

„Viele neue Aussteller wird es geben“, erzählt Schramm. Bader ergänzt, dass sich aber auch viele angemeldet haben, die bereits beim ersten Markt ihre Waren angeboten haben. Man dürfe sich auf handgemachte Deko- und Geschenkartikel, Arbeiten aus Holz, Textilgestaltung, Dot-Painting-Bilder, Malerei, Schmuck, Eisenobjekte, Alpaka-Produkte und vieles mehr freuen. Eröffnet wird der Markt um 10 Uhr. Für die musikalische Umrahmung wird das Jugendorchester Binswangen bis 14 Uhr an wechselnden Orten auf dem Marktgelände sorgen. Im Anschluss tritt die Showtanzgruppe Binswangen. Einen „Blick ins Donauried“ gebe es wieder oben bei der Kirche. Wie bereits vor zwei Jahren werden dort Sitzgelegenheiten platziert, damit sich die Besucher beim Marktgang eine kurze Pause gönnen können.

Die beiden Hauptorganisatorinnen sind seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Deshalb werden sie, obwohl sie handwerklich gerne kreativ sind, selbst nicht ausstellen. „Dafür haben wir an diesem Tag leider keine Zeit“, sagt Manuela Bader. Aber die kreative Ader liege in der Familie. Ihre Tochter Anna Rigel wird handwerkliche Unikate wie Porzellandeko, Betonkugeln und Makramee an ihrem Stand zeigen. Auch der gesamte Vorstand des Gartenbauvereins bringe sein ehrenamtliches Engagement hier fleißig mit ein. Auf die Frage, warum sie so viel Zeit ehrenamtlich investieren, sagen die Organisatorinnen: „Es macht uns einfach Freude, diesen Tag für die Gemeinde und alle Besucher zu organisieren“.

Icon Vergrößern Garten-Deko in allen Variationen gibt es beim Kunstwerkermarkt in Binswangen. Foto: Alexandra Schuster Icon Schließen Schließen Garten-Deko in allen Variationen gibt es beim Kunstwerkermarkt in Binswangen. Foto: Alexandra Schuster

Auch der Kindergarten und die Schule haben ein gemeinsames Projekt für diesen Tag vorbereitet. Besonders ist, dass die Kinder für den „Kinderkunsthandwerkermarkt“ an der Grundschule wieder eigens gefertigte Produkte hergestellt haben. Mit Unterstützung der Eltern, der Erzieher, Lehrer und weiterer Helfer und Helferinnen haben sie schöne Kunsthandwerke gefertigt. Auch Constanze Schramm hat mit den Kindern gemeinsam „Bienentränken“ getöpfert. „Eine Vielzahl an Objekten ist entstanden, die von den Kindern dann ab 14 Uhr verkauft werden“, kündigt Schramm an.

Bemalte, bunte Blumentöpfe, Windspiele und Malereien sind nur ein paar Beispiele dafür. Kinderschminken wird für Abwechslung bei den kleineren Gäste sorgen. Es wird es Kaffee und Kuchen geben. Waffeln, Eis und Crêpes stehen für Liebhaber von Süßem im Angebot. Neben den Kastanienbäumen kann man sich auf den Bierbänken nach der Shoppingtour erholen. Die Feuerwehr Binswangen sorge für deftiges Essen, beispielsweise Gyros. Eine Überraschung werde die DJ-Lasershow um 22 Uhr sein.

Gemütlicher Ausklang bei Essen und Musik

Der Markt endet um 19 Uhr. „Die Besucher und Besucherinnen sind eingeladen, nach Marktende einen gemütlichen Ausklang bei Musik, Speis und Trank zu finden“, betont Bader. Um 19 Uhr finde zudem ein Abendgebet in der Kirche statt.

Info: Der Kunsthandwerkermarkt in Binswangen ist am Samstag, 5. Juli, von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Markt. Rückfragen sind möglich unter Telefon 0176/72548851 oder über die E-Mail-Adresse gbvbinswangen@gmail.com.