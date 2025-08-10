Zum Weidenflechten zieht es diesen Binswanger bis in die Schweiz

Menschen mit seinen Flechtunikaten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das ist das Schönste für Hubert Mayr aus Binswangen. Der Zeitaufwand, um ein qualitativ hochwertiges Weidenprodukt herzustellen, wie beispielsweise einen Lieblingskorb zum Einkaufen, spielt bei ihm keine Rolle. Außergewöhnliche und kreative Weidenobjekte, wie Geschenk- und Wäschekörbe, Sichtschutzzäune und Gartendeko verbunden mit Elementen, zaubert der 60-Jährige in seiner Werkstatt in Binswangen. Aus einzelnen Weidenruten entstehen hier in mühevoller Handarbeit zahlreiche Einzelstücke aus Naturmaterialien. Man benötige nicht viel Werkzeug – am wichtigsten seien eine gute Schere, ein Frimmel, ein Hammer und ein Schlagwerkzeug zum Klopfen. Daher komme auch der Begriff „geschlagene Arbeit“ für das Flechten.
Binswangen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden