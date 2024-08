Autos stoßen im Kreisverkehr in Zusamaltheim zusammen

Ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr Obere Dorfstraße/Wertinger Straße hat sich am Montagvormittag in Zusamaltheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 65-jährige Fahrerin mit ihrem Auto die Wertinger Straße in südlicher Richtung unterwegs und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Als sie sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin von der Oberen Dorfstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah dabei das Auto der 65-Jährigen. Dadurch stießen die Fahrzeuge zusammen und wurden beschädigt, so die Polizei. Der Schaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Die 57-jährige Unfallverursacherin muss nun mit einem Bußgeld rechnen, da sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen hat, meldet die Polizei. (AZ)

