Die Zusamaltheimer erfreuen ihren Pater Biju

Plus Der Pfarrer feierte sein 25-jähriges Priesterjubiläum mit einem eindrucksvollen Festgottesdienst. Viel Abwechslung gab's bei dem anschließenden Fest. Bei etwas wirkt der Geistliche über das Zusamtal hinaus.

Mit einem Festgottesdienst und einer anschließenden Feier in der Mehrzweckhalle beging die Pfarreiengemeinschaft (PG) Zusamaltheim am Sonntagnachmittag das 25-jährige Priesterjubiläum von Pater Mathew Biju. Zahlreiche Helferinnen und Helfer hatten sich Gedanken gemacht, wie sie ihrem Pfarrer eine Freude machen können.