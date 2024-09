Kleinkraftrad-Fahrerin wird bei Unfall nahe Zusamaltheim verletzt

Im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2028/Kreisstraße DLG 2 nordwestlich der Gemeinde Zusamaltheim ist es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei erlitt eine 15-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads Verletzungen.

Autofahrer bemerkt nicht, dass die Jugendliche abbiegen wollte

Die Jugendliche hatte gegen 15 Uhr befuhr die Staatsstraße in westliche Richtung befahren und wollte nach links auf die Kreisstraße DLG 2 abbiegen, um weiter in Richtung Zusamaltheim zu fahren. Ein nachfolgender 77-jähriger Autofahrer nahm nach Angaben der Polizei den Abbiegevorgang als nicht wahr und wollte links am Leichtkraftrad der 15-Jährigen vorbeifahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen. Die Unfallaufnahme wurde von 15 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Zusamaltheim unterstützt. Den 77-Jährigen erwartet nun laut Polizeibericht eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straflenverkehrsordnung. (AZ)