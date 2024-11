„Lies mir doch was vor!“

Lesen – die Superkraft, die alles schafft! Dies erkannten auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Zusamaltheim, denn eine Woche lang wurde hier gelesen, was das Zeug hält. Und wer vorgelesen bekomme, so heißt es in einer Mitteilung der Schule, lerne leichter lesen und sei besser in der Schule.

Gleich am Montag gab es für jede Jahrgangsstufe Bücherkörbe, die die Buchhandlung Gerblinger zur Verfügung stellte. Darin konnten die Kinder die ganze Woche über schmökern und sich für so manchen Nikolaus- oder Weihnachtswunsch inspirieren lassen.

Besondere Mottowoche rund ums Buch an der Grundschule Zusamaltheim

Am Dienstag kam dann auch noch Autor Roland Müller mit einem ganzen Koffer voll alter Kinder- und Jugendbücher an die Grundschule und las allen Kindern altersgerechte Kinderliteratur vor. Die Mädchen und Buben waren begeistert, als sie spannende und lustige Geschichten hören durften, die gekonnt vorgetragen wurden. Das kam bei den Schülerinnen und Schülern gut an.

Leider fehlt es immer mehr Kindern an grundlegenden Lesekompetenzen, heißt es vonseiten der Grunschule Zusamaltheim. Gleichzeitig lesen Eltern ihren Kindern immer seltener vor. Um diesem Problem entgegenzuwirken, findet seit 2004 jährlich der bundesweite Vorlesetag am dritten Freitag im November statt. Bei der Aktion machen viele Politiker und Promis mit. Auch Landrat Markus Müller war dies ein Anliegen, und so kam er am Freitag gleich morgens um 8 Uhr in die zweiten, dritten und vierten Klassen und las den Schülerinnen und Schülern aus „Der schwarze Nebel“ von Guido Kasmann, „Wir Kinder vom Kornblumenhof“ von Anja Fröhlich und aus „Der zauberhafte Eisladen“ von Heike Eva Schmidt vor. Die Kinder hörten ihm sehr aufmerksam zu. Spannend war aber auch, dem Politiker Fragen stellen zu dürfen, denn schließlich ist nicht jeden Tag ein Landrat im Schulhaus unterwegs. (AZ)