Zusamaltheim

vor 35 Min.

Zwei Tage Powerparty in Zusamaltheim

Plus Die V-Party ist auch dieses Jahr ein absoluter Erfolg. Tausende Menschen feiern am Pfingstwochenende zu bester Musik von bekannten DJs. Lob gibt es vor allem für die Veranstalter.

Von Marion Buk-Kluger

Es gibt diese Orte, die sich einmal im Jahr in etwas Besonderes in puncto Eventlocation verwandeln. Zusamaltheim ist ein solcher. Würde sich der Nichtkenner der V-Party nur an den schlichten Schildern am Straßenrand orientieren, wäre er sicher überrascht, was ihn da auf der Wiese außerhalb des Ortes in Richtung Marzelstetten erwartet. Ein riesiges Zirkuszelt, in dem auf einer Bühne nacheinander bekannte DJs in der Szene auflegen und die Gäste animieren. An zwei Tagen ist Zusamaltheim der „Place to be“ für alle, die diese DJ-Music-Acts bevorzugen und schlicht bis spät in die Nacht Party machen wollen - so auch dieses Mal. Traditionell ist die V-Party an Pfingsten wieder der Anziehungspunkt für tauschen Menschen aus der ganzen Region.

Bekannte Djs aus der Szene in Zusamaltheim

Auch für Anja Krones aus Neumünster, die sich am Freitag vor allem auf DJ „Le Shuuk“ freute. Der Stuttgarter tritt in zahlreichen Clubs und auf Festivals in Deutschland auf, sein Remix des Songs „Layla“ hat auf TikTok 1,6 Millionen Aufrufe. Überhaupt schaffen es die Macher der V-Party, die Mitglieder der Faschingsfreunde Zusamaltheim e.V., seit vielen Jahren Top-DJ-Acts zu engagieren. Statt nach Mallorca, Ibiza und Co. pilgern die Fans ins beschauliche Zusamtal.

