Rattenbekämpfung: Was Hunde- und Katzenbesitzer wissen müssen

Tierärztin Dr. Katja von Schlippenbach gibt Tipps. Die professionelle Bekämpfung der Nager innerorts hält die Zusamaltheimerin für sinnvoll.

Nach dem Artikel über die Rattenbekämpfung im Zusamtal sieht Tierärztin Dr. Katja von Schlippenbach Klärungsbedarf. Denn unserer Redaktion ist in dem Bericht ein Fehler unterlaufen, weil ein Zitat aus einem Telefongespräch mit der Tierärztin über Ratten als Haustiere aus dem vergangenen Jahr auf die aktuelle Rattenbekämpfung angewandt wurde.

Die Tierärztin aus Zusamaltheim stellt, wie sie unserer Redaktion mitteilt, keineswegs die professionelle Bekämpfung von Schadnagern innerorts infrage. Im Außenbereich seien Ratten und Mäuse dagegen ein wertvoller Bestandteil des Ökosystems und dienten als Nahrung für Beutegreifer wie Raubvögel, Füchse und Wiesel. "Innerorts entstehen durch die unkontrollierte Vermehrung von Ratten und Mäusen wiederum erhebliche Gesundheitsrisiken, da diese zahlreiche Krankheitserreger übertragen können, die Menschen, Haustiere und Nutztiere gefährden, wie zum Beispiel die Leptospirose, Toxoplasmose, Bornaviren und zahlreiche bakterielle Infektionen", erklärt Dr. Katja von Schlippenbach.

Zusamaltheimer Tierärztin: Firmen verfügen über Fachwissen

Wichtig sei, dass die Bekämpfung der Schadnager von professionellen Schädlingsbekämpfern durchgeführt werde, wie es bei der derzeit durchgeführten Maßnahme der Fall sei. "Diese Firmen verfügen über das notwendige Fachwissen und geeignete Präparate, damit die Nager nicht unnötig leiden und Haustiere wenig gefährdet werden", erläutert die Tiermedizinerin. Mit den modernen Köderboxen sei es nahezu ausgeschlossen, dass Haustiere an die Köder gelangen. Die meisten Vergiftungsfälle, die in der Kleintierpraxis in Zusamaltheim vorgestellt werden, sind laut Mitteilung durch ungewollte Aufnahme von Ködern durch Hunde, Katzen und sogar Pferde verursacht, wenn die Köder entweder vorsätzlich ausgelegt oder von Laien nicht ausreichend geschützt gelagert oder angewandt werden. Die beauftragten Firmen verwenden, so von Schlippenbach, auch nur Toxine, für die es ein Gegenmittel gibt, keine Nervengifte oder Ähnliches. In der Regel kommen Cumarinderivate zum Einsatz, die die Blutgerinnung hemmen, was unbehandelt zu inneren Blutungen führt. "Die Tiere sterben schmerzlos an Entkräftung durch den Blutverlust", teilt die Tierärztin mit.

Haustiere sollten nach der Aktion nur unter Aufsicht ins Freie

Vergiftungen durch Aufnahme einer vergifteten Maus oder Ratte seien eher selten, da die Giftmenge bei der Aufnahme von nur einem vergifteten Nager meist nicht ausreicht, um schwerwiegende Folgen bei Hunden oder Katzen zu verursachen. Trotzdem sollten Hunde und Katzen während und eine Woche nach der Schädlingsbekämpfung möglichst nur unter strikter Aufsicht Freigang erhalten. Außerdem sollten Hunde beim Spaziergang von Fahrsilos und Silageballen ferngehalten werden, da dort von Landwirten manchmal Köder ausgelegt werden, um eine Beschädigung der Folien und Verderb sowie Kontamination der Futtermittel durch Nagetiere zu verhindern.

Häufige Anzeichen bei Aufnahme von Ködern oder vergifteten Mäusen und Ratten durch Hunde oder Katzen sind laut Dr. Schlippenbach: Erbrechen, Durchfall, Blutgerinnungsstörungen. Diese können zu Blut im Kot (frisches rotes Blut oder verdautes Blut, das den Kot teerschwarz färbt), blutigem Urin, dunkelroten Flecken in der Haut, Bluthusten, Zahnfleisch- oder Nasenbluten führen. Die Blutgerinnungsstörung könne durch eine einfache Blutuntersuchung nachgewiesen und mit Vitamin K-Präparaten behandelt werden. Bei Verdacht, so die Zusamaltheimerin, sollten sich Tierbesitzer direkt an ihren Tierarzt wenden.

