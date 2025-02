Täuflinge gesucht: Besonderer Gottesdienst am Zusmarshauser Rothsee

Zum zweiten Mal feiern die evangelischen Kirchengemeinden im Augsburger Nord-Westen einen gemeinsamen Gottesdienst mit Tauffest, der an Christi Himmelfahrt, 29. Mai, stattfinden wird. Dieses Jahr wird der Gottesdienst am Zusmarshausener Rothsee veranstaltet. "Jetzt brauchen wir nur noch Täuflinge", stellt Religionspädagoge Felix Henkelmann aus Zusmarshausen fest.

Im vergangenen Jahr ließen sich am Himmelfahrtstag gleich zehn Menschen zwischen 0 und 20 Jahren taufen. Die evangelischen Gemeinden in Gersthofen, Meitingen, Wertingen und Zusmarshausen werden in den nächsten Wochen diejenigen Familien mit ungetauften Kindern anschreiben, bei denen mindestens ein Elternteil evangelisch ist. "Falls Sie darüber nachdenken, ihr Kind taufen zu lassen: Unser Tauffest wäre eine gute Möglichkeit dafür“, sagt Henkelmann.

Auf die evangelische Taufe am Rothsee folgt ein gemeinsames Picknick

Und tatsächlich bietet sich der Termin des gemeinsamen Tauffests gerade für noch etwas unentschlossene Familie an. "Wir organisieren einen tollen Ort, Musik und gutes Wetter. Die Familien müssen nur noch diejenigen Leute dazu einladen, die sie dabeihaben wollen und ihre Picknickdecken und ein paar Snacks mitbringen", so der Religionspädagoge. Im Anschluss an den Gottesdienst soll nämlich ein Picknick stattfinden, zu welchem jede und jeder etwas mitbringt und geteilt werden darf.

Interessierte Familien und auch Erwachsene, die getauft werden möchten, können sich an ihr Pfarramt wenden. Dort gibt es erst einmal alle wichtigen Informationen. Wer sich dann für den 29. Mai als Tauftermin entscheidet, wird zu einem Taufgespräch eingeladen und braucht nur noch einen Taufpaten oder eine Taufpatin.

Wer nicht weiß, zu welcher Kirchengemeinde er gehört, kann sich auch bei Religionspädagoge Felix Henkelmann melden. Er vermittelt gerne weiter: 08293/2831022 oder felix.henkelmann@elkb.de. Zum Gottesdienst am Himmelfahrtstag sind dann nicht nur die Tauffamilien eingeladen. "Wir feiern einen Gottesdienst mit allen." (AZ)