Verdi und EVG bestätigen Streik: Am 27. März wird der Verkehr lahmgelegt

Am 27. März könnte Deutschland im Verkehrschaos versinken. Verdi und EVG bestätigten nun Streikpläne, von denen zuvor berichtet wurde.

Seit Tagen wurde darüber spekuliert, nun ist es amtlich: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG werden Deutschland am Montag, 27. März, mit einem flächendeckenden Streik überziehen. Das gaben sie am Donnerstag bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien bereits über die Streik-Pläne berichtet.

Die beiden Gewerkschaften setzen diese nun in die Tat um, werden damit den Verkehr lahmlegen und womöglich für ein historisches Verkehrschaos sorgen. "Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen", erklärten die Organisationen in ihrer Stellungnahme.

27.03.2023: Streik von Verdi und EVG kann drastische Auswirkungen haben

Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte bei der Bahn, im öffentlichen Nahverkehr, bei der Autobahngesellschaft, bei Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und an Flughäfen. Sie sollen die Arbeit ganztätig niederlegen. Um 0.00 Uhr geht es los. Betroffen sind rund 230.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Der gemeinsame Streik von Verdi und EVG wird damit zahlreiche Bereiche des Verkehrs betreffen. Der Nahverkehr (ÖPNV) könnte zu großen Teilen zum Erliegen kommen, zudem wird es wohl zu massiven Zugausfällen kommen. Der Flugverkehr ist ebenso betroffen. Sogar auf Deutschlands Straßen kann es problematisch werden, da auch die Autobahngesellschaft des Bundes streikt, weswegen wohl zahlreiche Tunnel gesperrt werden müssen.

Der Streikaufruf für die Bahn und andere Zugunternehmen gilt bundesweit. Die Aufrufe für einen Warnstreik im Nahverkehr beziehen sich auf folgende Bundesländer:

Bayern

Baden-Württemberg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Streik am 27. März: Tarifverhandlungen gestalten sich schwierig

Verdi fordert gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens sollen es 500 Euro sein. Ende Februar hatten die Arbeitgeber ein erstes Angebot vorgelegt. Es umfasst eine Entgelderhöhung von fünf Prozent, welche in zwei Schritten erfolgen sollte. Außerdem enthielt es eine Einmalzahlung von 2500 Euro.

Die EVG befindet sich unterdessen in Tarifverhandlungen mit der Bahn und etwa 50 kleineren Eisenbahn-Unternehmen. Ein erstes Angebot der Arbeitgeber wurde in der vergangenen Woche abgelehnt. Die EVG fordert zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens 650 Euro.