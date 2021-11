Corona

vor 25 Min.

Corona-Schutz in Unternehmen: Eine eigene Kantine für Geimpfte?

Zum Mittagessen in die Kantine wie vor der Corona-Zeit? Der Chemiekonzern Bayer will einen Modellversuch für Geimpfte und Genesene starten.

Plus Während Arbeitgeber verlangen, den Impfstatus der Angestellten abfragen zu dürfen, plant Bayer, Kantinen für Geimpfte einzurichten. Was andere Unternehmen davon halten.

Von Stefan Küpper

Der zweite Pandemieherbst ist da, die Corona-Infektionszahlen steigen schnell und damit verschärft sich in der Wirtschaft die Debatte, wie der Arbeitsalltag in den kalten Monaten zu organisieren ist. Aktueller Aufhänger sind Überlegungen zum Beispiel vom Chemie- und Pharmakonzern Bayer, künftig – zunächst als Pilotprojekte an wenigen deutschen Standorten – in Betriebskantinen „zusätzliche separate Bereiche für vollständig gegen Corona geimpfte oder von einer Erkrankung genesene Beschäftigte einzurichten“. Dort wäre die Mittagspause dann quasi wieder wie in der Vor-Covid-Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen