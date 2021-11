Verbraucherschützer wollen einen Mindestvorrat an Gas

Plus Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert in der Gaspreiskrise mehr Transparenz und Hilfe für finanziell schwache Haushalte.

Der deutsche Gasverbrauch liegt mit geschätzt 1013 Milliarden Kilowattstunden heuer wohl zwei Prozent über jenem aus dem Vor-Coronajahr 2019. Das geht aus einem aktuellen Marktbericht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor. Die gestiegene Nachfrage ist einer der Gründe für das aktuelle Preishoch, das auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher schmerzhaft zu spüren bekommen.