Energieversorgung

17:53 Uhr

Tarife im Überblick: So viel teurer wird Gas bei Anbietern in der Region

Plus Nachdem bundesweit die Großhandelspreise für Erdgas massiv gestiegen sind, schlagen die Kosten nun bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern durch. Wo es besonders teuer wird.

Von Michael Kerler

Manche Beobachterinnen und Beobachter sprechen bereits von einer Panik auf dem Gasmarkt. Die Großhandelspreise für Erdgas sind in den letzten Wochen stark gestiegen, zuletzt sogar explosionsartig. "An den Spotmärkten, wo Gas kurzfristig gehandelt wird, haben sich die Preise für Erdgas im Jahresvergleich versiebenfacht", berichtet das Vergleichsportal Verivox. Der Preis für eine Megawattstunde Gas hat zuletzt die 100-Euro-Marke überschritten. "Zum Vergleich: Im langjährigen Mittel bewegt sich der Preis je Megawattstunde zwischen 10 und 25 Euro", berichtet Verivox. Die Preissteigerungen schlagen nun auch stark auf die Tarife für die Verbraucherinnen und Verbraucher durch. Zahlreiche Energieanbieter sehen sich gezwungen, ihre Tarife zu erhöhen - auch in unserer Region.

