IHK Schwaben

04.06.2021

Warum sind Sie so wütend, Herr Kopton?

Plus Offen, impulsiv, aber auch integrierend – IHK-Präsident Andreas Kopton gilt eigentlich als Optimist. Warum er nun die Corona-Politik so heftig kritisiert.

Politiker, die in der Krise ihre Machtfülle genießen würden; ein Lockdown, der nicht so viel gebracht, aber viel geschadet habe; eine Teststrategie, die viel Aufwand bedeute, aber die Menschen häufig eher abschrecke, weil sie Angst vor den Konsequenzen eines positiven Tests hätten – die Vorstellung der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben hat ihr Präsident, Andreas Kopton, kürzlich zu sehr grundsätzlicher Kritik an der Politik genutzt – und das Ganze mit einem ordentlichen Schuss Polemik serviert. Der IHK-Präsident war wütend – und das merkte man ihm auch deutlich an.

