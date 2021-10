Konjunktur

vor 39 Min.

Nach Corona-Einbruch: Wirtschaft in der Region fasst wieder Tritt

Zeichen für den Aufschwung: Neue Elektro-Tankstelle von Sortimo an der A8.

Plus Die Firmen in Schwaben lassen die Corona-Auswirkungen hinter sich, aber explodierende Energiepreise und der Mangel an Chips und Rohstoffen bereiten neue Sorgen.

Von Michael Kerler

Die Corona-Krise mit ihren Beschränkungen hatte den tiefsten Einbruch der heimischen Wirtschaft seit über zehn Jahren gebracht. Doch inzwischen bessert sich die Lage eindrucksvoll. "Die Wirtschaft erholt sich und nimmt Fahrt auf - sie legt den Turbo ein", sagte Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK), bei der Vorstellung der neuen Konjunkturumfrage.

