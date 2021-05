Zwischen Aufschwung und Krise: So geht es der Wirtschaft in der Region

Zitat:

"........die USA, wo Präsident Biden mit einem beispiellosen Konjunkturprogramm in Vorlage gegangen ist, treiben den Aufschwung."



Klar sieht das ein Wirtschaftsfunktionär so. Ihn interessiert weniger, dass nach wie vor 8 Millionen Jobs zur Vor-Corona-Zeit fehlen. Auch in den USA kommt der Aufschwung - sofern er denn überhaupt da ist - nicht bei den Arbeitenden und Arbeitslosen an.





Zitat:

".....„Menschen, die Geld verdienen wollen, gehen in die Wirtschaft. Menschen, die Macht haben wollen, gehen in die Politik. Diese Macht zu erleben, muss erfüllend sein“



Und manche - so möchte man ergänzen - machen beides; z.B. mit Maskendeals oder ähnliches. Und die stehen politisch und ideologisch den Wirtschaftsfunktionären vom Schlage Kopton i.d.R. nahe.



Nun ja, was Herr Kopton so alles von sich gibt, muß man nicht so ernst nehmen. Wer erinnert sich denn noch an sein schräges Bonmot von der IHK "Allgäu".

Aber mit Zwangsbeiträgen als Finanzgrundlage im Rücken, lässt sich halt auch allerlei Nonsens verbreiten.





