Alle Fragen und Antworten zur Mindeststeuer für Großkonzerne

Der weltweiten Mindeststeuer für Großkonzerne haben nun die G20-Minister zugestimmt. Eine faire Besteuerung von Unternehmen wollen mehr als 130 Staaten. Alle Fragen und Antworten.

Sie wäre ein Durchbruch für mehr Steuergerechtigkeit: die weltweite Mindeststeuer für Großkonzerne. Nachdem die Finanzminister der großen sieben Industriestaaten (G7) sich bereits auf ein Modell verständigt hatten, gab es an einer Einigung im Kreis der G20-Minister auch keine Zweifel. Sogar China, Türkei und Argentinien stimmten im Vorfeld zu. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Mindeststeuer.