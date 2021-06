Nachruf

vor 34 Min.

Augsburger Unternehmer mit Herz für Schwächere: Hubert Stärker ist tot

Plus Hubert Stärker war das Gesicht des Augsburger Autozulieferers Zeuna Stärker. Er hat Bayerns Wirtschaft geprägt. Am Herzen lag ihm vor allem, Menschen zu helfen.

Von Michael Kerler

Wissen, wie es den Menschen, wie es den Mitarbeitern geht, das war Hubert Stärker immer ein tiefes Anliegen. Immer wieder sei er in seinem Unternehmen durch die Fertigung gegangen, auch nachts, beschrieb er es selbst einmal. Dann habe er die Beschäftigten gefragt, ob sie Probleme hätten. „Die meisten haben gesagt, sie hätten keine Probleme. So habe ich entgegnet: Das können Sie allen erzählen, aber nicht mir!“, erinnerte sich Hubert Stärker. Seinen Mitarbeitern versprach er, sie könnten ihn jederzeit anrufen, ohne im Sekretariat einen Grund zu nennen, auch bei Problemen im privaten Bereich. Er hatte ein offenes Ohr für die Menschen und ihre Bedürfnisse, vor allem für Schwächere, denen das Schicksal nicht so gut mitspielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

