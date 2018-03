02:00 Uhr

Oettinger: "Bauern sollen Kürzungen akzeptieren" Wirtschaft

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger spricht über die Folgen des Brexit. Und er erklärt, wie die Europäische Union in Zukunft mit weniger Geld auskommen will.

Von Detlef Drewes

Herr Oettinger, beim Brexit wird es jetzt ernst, wenn in der zweiten Phase die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien verhandelt werden. Wie könnten die denn aussehen?

Günther Oettinger: Es ist zunächst einmal gelungen, für die Bürger auf beiden Seiten die notwendige Sicherheit zu schaffen, die sie für ihre Lebensplanung brauchen. Abgesehen von der Irland-Frage wurden wichtige Themen gelöst. Nachdem sich lange nichts bewegt hat, kommt jetzt Bewegung in die Sache und nun müssen die Staats- und Regierungschefs klar sagen, in welche Richtung sie gehen wollen. Das Vereinigte Königreich wird ein Drittstaat sein – mit allen Konsequenzen. Dass sie beispielsweise aus dem Binnenmarkt ausscheiden wollen, haben die Briten gewusst und bewusst so entschieden. Und dass es viele Verträge der EU mit anderen Ländern gibt, in deren Genuss London bisher kommt, in der Zukunft aber nicht, hat man auch wissen können.

Großbritannien wird in der Übergangsphase weiter Mitgliedsbeiträge an die EU bezahlen. Ist das eine gute Nachricht für Sie?

Oettinger: Ich bereite gerade die Vorlage des Etats für 2019 vor. Und da ist eine solche Übereinkunft natürlich eine gute Nachricht – für viele laufende Programme und Projekte, deren Finanzierung ansonsten zumindest hätte geprüft werden müssen.

Sie haben immer wieder betont, dass die EU mehr Einnahmen braucht. Aber für eine Plastiksteuer, die Sie ja wollen, stoßen Sie nicht auf viel Gegenliebe. Hat die Abgabe auf Kunststoff trotzdem noch eine Chance?

Oettinger: Es geht nicht um die Plastiksteuer alleine. Meine Fachleute, aber auch andere Experten haben einen Katalog von Maßnahmen erstellt, der zehn Punkte umfasst, von denen ich zwei oder drei als machbar ansehe. Bisher ist es ja so: Zehn Prozent der Einnahmen der EU stammen aus Zöllen, weitere zehn Prozent aus Anteilen an der nationalen Umsatzsteuer sowie weitere nicht kalkulierbare Einnahmen wie Bußgelder aus Kartellverfahren. Der Rest sind Beiträge der Mitgliedstaaten. Ich würde gerne diese Abhängigkeit von den Etats der Länder etwas lösen, um die Staaten zu entlasten, aber gleichzeitig sichere Einnahmen zu generieren. Dabei kann eine Abgabe auf Plastik ein sinnvolles Instrument sein, weil wir ja aus ökologischen Gründen alles daran setzen müssen, die Verschmutzung der Umwelt durch Kunststoffe zu stoppen.

Günther Oettinger macht keinen Hehl daraus, dass der bevorstehende Ausstieg der Briten aus der EU schwerwiegende Folgen haben wird. Bild: Swen Pförtner, dpa

Trotzdem müssen Sie sparen. Wollen Sie dieses Interview nutzen, um den deutschen Bauern, den Bürgermeistern, den Vereinen zu sagen, dass sie künftig deutlich weniger Geld aus Brüssel bekommen?

Oettinger: Daraus mache ich kein Geheimnis. Das wird so sein. Die Briten waren einer der großen Beitragszahler, ihr Austritt hinterlässt eine Lücke von zwölf bis 13 Milliarden Euro im Jahr. Das kann ich nicht zu 100 Prozent mit höheren Einnahmen auffangen. Deshalb müssen wir die Hälfte der Summe einsparen, die andere Hälfte durch mehr Geld auffangen. Ich will aber auch sagen: Wenn wir den Schutz der Außengrenzen ausbauen, in die Verteidigungsunion investieren und weitere Aufgaben in Europa übernehmen, entlasten wir die Mitgliedstaaten. Das sollten die bedenken, die heute höhere Beiträge ablehnen.

Sie werden weder an den Forschungsetat noch an das Studentenaustauschprogramm Erasmus+ gehen. Also doch bei Bauern und Regionen sparen?

Oettinger: Ja, in diesen beiden Bereichen sind Kürzungen unumgänglich und müssen akzeptiert werden.

Von welcher Größenordnung reden wir?

Oettinger: Ich gehe von geringen Einsparungen zwischen fünf und zehn Prozent aus.

Die Wut gegen Russland ist nach dem Nervengas-Anschlag in Großbritannien groß. Ist jetzt der Zeitpunkt, um über schärfere Sanktionen zu reden?

Oettinger: Die Strafmaßnahmen wurden wegen der Annexion der Krim und des Ostukraine-Konfliktes erlassen. Ich halte weitere Sanktionen für derzeit nicht angebracht. Allerdings halte ich einen stufenweisen Abbau zum jetzigen Zeitpunkt, wie ihn der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel vorgeschlagen hat, auch für falsch.

Die bisherigen Sanktionen richten sich vor allem gegen russische Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft. Es gibt Forderungen, nun auch den Rosneft-Aufsichtsratschef und früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder in die Strafmaßnahmen einzubeziehen. Ist das nicht genau der richtige Zeitpunkt dafür?

Oettinger: Aus guten Gründen hat die EU bei ihren Sanktionen Teile des Energiesektors ausgenommen. Denn Gas und Öl sind für beide Seiten lebenswichtige und deshalb sensible Produkte. Das halte ich für richtig und würde deshalb davor warnen, diesen wirtschaftlichen Bereich in irgendwelche politischen Strafmaßnahmen einzubeziehen.

Günther Oettinger wurde im Jahr 1953 in Stuttgart geboren. Der Jurist und Volkswirt begann 1970 seine politische Laufbahn bei der CDU. Von 2005 und bis 2010 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. In Brüssel fungierte er als EU-Kommissar für Energie, ab 2014 war er dort für Digitales zuständig. Seit Oktober 2016 ist er EU-Haushaltskommissar.

