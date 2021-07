Chinesischer Online-Händler Shein: Schnelles Geld, billige Klamotten

Plus Ein chinesischer Onlinehändler macht sich auf, zur beliebtesten Modemarke der Generation Z zu werden. Shein kennt die Vorlieben seiner Nutzer im Detail.

Wer über 30 ist, hat mit einiger Wahrscheinlichkeit noch nie von „Shein“ gehört. Dabei ist das Unternehmen aus China nicht nur die beliebteste Modemarke der Generation Z, sondern hat in Sachen Marktwert bereits namhafte Konkurrenz wie etwa Zara hinter sich gelassen. Das Erfolgsrezept ist schnell skizziert: Die Chinesen sind billiger, schneller und näher am Puls der Zeit.