Cum-Ex-Strippenzieher Hanno Berger in der Schweiz festgenommen

Der Steueranwalt Hanno Berger gilt als Kopf hinter dem größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Vor neun Jahren setzte er sich in die Schweiz ab. Nun sitzt er in Auslieferungshaft.

Der mutmaßliche Strippenzieher des Cum-Ex-Skandals, Hanno Berger, ist am Mittwoch in der Schweiz festgenommen worden. Das Schweizer Bundesamt für Justiz bestätigte die Festnahme auf Anfrage und teilte mit, dass der 70-jährige Steueranwalt nun in Auslieferungshaft sitze. Nach Informationen unserer Redaktion wurde Berger in seinem Wohnort Zuoz im Kanton Graubünden festgenommen. Gegen den Juristen lag ein Haftbefehl des Landgerichts Wiesbaden vor. Wie eine Sprecherin des Bundesamts für Justiz weiter sagte, hat Berger in einer ersten Vernehmung erklärt, er wolle sich der Auslieferung nach Deutschland widersetzen.

Hanno Berger gilt als Architekt der Cum-Ex-Aktiendeals. Der Mann aus Hessen war früher selbst Steuerfahnder und Bankenprüfer, bevor er die Seiten wechselte und als Steueranwalt tätig wurde. Er gilt als Mastermind hinter den möglicherweise strafbaren Aktiendeals, die den deutschen Fiskus mehr als 50 Milliarden Euro gekostet haben sollen. Als 2012 die Ermittler zu einer großen Razzia in seiner Frankfurter Kanzlei anrückten, war Berger gerade unterwegs und fuhr mit seinem Porsche schnurstracks in sein Schweizer Haus. Seither hat er das Land nicht mehr verlassen und wehrt sich seit Jahren gegen die Vorwürfe der Steuerhinterziehung, die mehrere deutsche Staatsanwaltschaften gegen ihn erheben. Auch seine Frau lebt bei ihm.

Foto: Michael Stifter

Hanno Berger spricht von "legaler Steuergestaltung"

Bei "Cum-Ex"-Geschäften nutzten Investoren eine Lücke im Gesetz, um den deutschen Staat über Jahre hinweg um Geld zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag schoben mehrere Beteiligte Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch hin und her. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen. Berger hält das für "legale Steuergestaltung", wie er unserer Redaktion bei einem Besuch in der Schweiz vor gut einem halben Jahr sagte.

Seit März läuft ein Prozess vor dem Landgericht Wiesbaden, in dem es auch um Bergers Rolle geht. Verhandelt wird dort über die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Hypovereinsbank. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Steuerhinterziehung mithilfe eines komplexen Systems vor. Berger, der die Vorwürfe abstreitet, sei die "treibende" Kraft gewesen. Berger erschien allerdings nicht zu dem Prozess, das Verfahren gegen ihn wurde daher abgetrennt.

Hanno Berger kann Rechtsmittel gegen Auslieferung einlegen

Nach der Festnahme könnte der Prozess gegen Berger in absehbarer Zeit doch noch stattfinden. Doch nun hat der Steueranwalt zunächst einmal die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen seine Auslieferung einzulegen. Das Verfahren liegt jetzt beim Schweizer Bundesamt für Justiz. Gegen einen Bescheid des Amtes kann Berger Beschwerde einlegen. Letztlich kann der Fall bis vor das Schweizer Bundesgericht gehen. Das Verfahren kann sich über Wochen oder Monate hinziehen.

Lesen Sie dazu auch