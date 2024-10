Mann radelt betrunken mit Pedelec über die Autobahn

Ein 57-Jähriger ist mit einem Alkoholwert von über zwei Promille mit seinem Pedelec auf die Autobahn 94 in Oberbayern gefahren. Er sei am Sonntagvormittag auf dem Seitenstreifen auf Höhe Neuötting (Landkreis Altötting) in Richtung Passau geradelt, teilte die Polizei mit. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte demnach die Polizei gerufen und von einem Fahrradfahrer auf der Autobahn berichtet.

Nach eigener Aussage war dem 57-Jährigen wegen seiner Trunkenheit nicht bewusst, dass er mit seinem Pedelec über die Autobahn radelt, wie es hieß. Wegen seines Wertes beim Atemalkoholtest musste der Mann noch eine Blutentnahme durchführen lassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.