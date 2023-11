Köln

Aldi will "günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands" eröffnen

Aldi Süd will eröffnet am Dienstag einen Weihnachtsmarkt.

Aldi eröffnet am Dienstag in Köln einen eigenen Weihnachtsmarkt. Der Discounter will seine Kunden vor allem mit günstigen Preisen locken.

Von Svenja Moller