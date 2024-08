Erste Airline bietet „All You Can Fly“-Abo in Europa an

Für 599 Euro im Jahr so viel fliegen, wie man will, das verspricht die „All You Can Fly“-Mitgliedschaft der ungarischen Billigairline Wizz Air. Ab dem 25. September sollen Flüge auf den 780 internationalen Routen über das Abo buchbar sein. Was auf den ersten Blick sehr verlockend und unkompliziert klingt, ist bei genauerem Hinsehen nicht ganz so einfach. Denn das Abo ist an Bedingungen geknüpft und wohl eher etwas für Kurzentschlossene.

„All You Can Fly“-Abo von Wizz Air ist an Bedingungen geknüpft

Wer über das Abo einen Flug bucht, muss zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 9,99 Euro für Steuern und Gebühren bezahlen. Zusätzlich fallen Kosten für Sonderleistungen wie Gepäck oder Sitzplatzwahl an. Eine Garantie auf die Verfügbarkeit bei Flügen gibt es für Abo-Kundinnen und -Kunden laut Wizz Air nicht. Was es noch schwieriger macht: Für „All You Can Fly“-Mitglieder werden die buchbaren Flüge erst 72 Stunden vor Abflug freigeschaltet. So kann die Fluggesellschaft kurzfristig noch Restplätze verkaufen und hat die Möglichkeit, auf allen Flügen die Ladefaktoren zu erhöhen – und immerhin noch 9,99 Euro zu kassieren.

Wizz Air ist an zwei bayerischen Flughäfen vertreten, in Memmingen und Nürnberg. Vom Allgäu Airport in Memmingen kann man mit der Billigairline vor allem in osteuropäische Länder fliegen. Aber auch die Urlaubsziele Catania auf Sizilien und Rom erreicht man von dort aus mit Wizz Air. Wer vom Nürnberger Flughafen startet, kann mit der ungarischen Airline nach Albanien, Nordmazedonien und Rumänien fliegen.

Wizz Air startet erstes „All You Can Fly“-Angebot in Europa

Wizz Air ist die erste Fluggesellschaft, die ein „All You Can Fly“-Abo in Europa anbietet. Ein ähnliches Konzept hat die Billigairline Frontier in den USA. Für knapp 2000 Dollar pro Jahr können Kundinnen und Kunden mit dem Abo zu fast jeder Zeit fliegen – nur einige Feiertage wie Thanksgiving oder Weihnachten sind ausgeschlossen. Bei Frontier können die Flüge in dem Abo aber nicht erst 72 Stunden vor Abflug gebucht werden.