Allgäuer Weltmarktführer: Diese Firmen sind die großen Player

Das Stadion "The O²" in London: Bei dem Bauwerk war eine Allgäuer Firma entscheidend beteiligt. Sie gilt als Weltmarktführer in ihrem Bereich.

Plus Viele Unternehmen aus dem Allgäu sind global aktiv. Doch nur wenige sichern sich den Titel Weltmarktführer. Welche Firmen es auf die Liste geschafft haben.

Von Michael Mayr

Christoph Müller, Ökonomie-Professor der Universität St. Gallen, erstellt jedes Jahr ein Ranking der Weltmarktführer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit in die Liste haben es auch einige Unternehmen aus dem Allgäu geschafft. Doch bevor wir die Unternehmen vorstellen, muss geklärt werden: Wie genau definiert Müller den Begriff "Weltmarktführer"?

Die Liste wird jedes Jahr im Zeitraum zwischen Juni und August von der Universität St. Gallen erstellt. Als Weltmarktführer bezeichnet das Forscher-Team um den Wirtschaftsprofessor Müller Unternehmen, die beim Umsatz weltweit an erster oder zweiter Stelle in einem relevanten Marktsegment stehen. Ein Weltmarktführer muss also nicht in allen Marktsegmenten führend sein. Sind keine Daten über ein Marktsegment verfügbar, befragt Müller die Unternehmen nach konkurrierenden Firmen und vergleicht die Unternehmen. Der Jahresumsatz muss mindestens 50 Millionen Euro betragen und mindestens zu 50 Prozent im Ausland, sowie auf drei Kontinenten oder mehr erzielt werden. Die Eigentümer müssen ihren Sitz zumindest teilweise in Deutschland haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

