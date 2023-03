60 Stunden und mehr – vier Menschen erzählen, warum sie so viel arbeiten

Manche Menschen arbeiten extrem viel. Wir haben fünf von ihnen gefragt, warum sie das tun – und wie lange sie das durchhalten wollen oder werden.

Wenn es um die Arbeitszeit geht, prallen in Deutschland verschiedene Meinungen aufeinender. Die einen wollen mehr arbeiten, die andere Seite spricht von der Vier-Tage-Woche. Stand jetzt sind etwa 40 Stunden in der Woche die Norm. Doch viele Menschen verbringen weit mehr ihrer Zeit mit Arbeit. 60 Stunden oder mehr sind für sie keine Seltenheit. Wir haben fünf von ihnen gefragt, warum sie so viel arbeiten. Und ob das bis zum Ruhestand so bleiben soll.

Ärztin Renate Demharter: "Ich bin Workaholic"

Oberärztin und ärztliche Leiterin des Rettungsdiensts Renate Demharter bezeichnet sich selbst als Worcaholic. Foto: Universitätsklinikum Augsburg

Renate Demharter ist hauptberuflich Oberärztin in der Notaufnahme des Augsburger Universitätsklinikums. Dazu kommt ihre "Nebentätigkeit" als ärztliche Leiterin des Rettungsdienstes für den Dienstbereich Augsburg. "Wir delegieren und betreuen die Notfallsanitäter", erklärt sie. Dafür gibt es einen Sondervertrag mit der kassenärztlichen Vereinigung. Diesem Nebenerwerb muss sie in ihrer Freizeit nachgehen. Im Extremfall bedeute das für eine Ärztin mit Vollzeitbeschäftigung im Krankenhaus, dass sie tagsüber 42 Stunden arbeitet und in der Nacht ihre Schichten als Notärztin schiebt. Normalerweise gehe eine Notarztnachtschicht zwölf Stunden lang. Wer also zwei davon schiebt, landet bei 64 oder mehr Stunden in der Woche.

Wie Demharter leisten viele Ärztinnen und Ärzte diesen Dienst in ihrer Freizeit. Doch einige wollen oder können das nicht auf Dauer. "Und deshalb gehen uns die Notärzte aus." Demharter selbst gehe es, trotz ihres extrem hohen Arbeitspensums, gut, sagt sie. Denn: "Ich bin Workaholic. Ich merke es, wenn ich einmal nichts tue. Dann bekomme ich Probleme mit dem Kreislauf und Migräneanfälle."

Junge Menschen hingegen würden sagen: "Neben meiner Vollzeit brauche ich auch Zeit, in der ich mit Familie oder Freunden unterwegs sein kann. Sonst bleibt auch nicht mehr viel Zeit, um mal wegzugehen." Die 62-Jährige hat ihren Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert, behält ihr Pensum also bis zum Renteneinstieg bei. Manche ihrer älteren Kolleginnen und Kollegen verkraften Wechsel- und Nachtschichten nicht mehr und nehmen deshalb von ihrem Arbeitsschutzrecht Gebrauch. Renate Demharter aber gefällt ihr Berufsleben, trotz – oder gerade wegen – der vielen Arbeit.

Bürgermeister Thomas Reicherzer: "Man ist eigentlich nie privat unterwegs"

Mit 24 Jahren wurde Thomas Reicherzer zum Bürgermeister in Wittislingen im Landkreis Dillingen gewählt. Foto: Luis Baumgartner

Thomas Reicherzer ist Bürgermeister der Gemeinde Wittislingen im Landkreis Dillingen. "Wenn ich den Durchschnittswert ausrechnen müsste, sind es bestimmt 60 Stunden in der Woche. Aber auch eine Woche mit 70 Stunden oder noch mehr kommt mal vor", erzählt der 27-Jährige. Dazu kommt, dass er als Bürgermeister eigentlich immer im Dienst ist, wenn er sich in seiner Gemeinde bewegt, einkaufen geht oder auf einer Veranstaltung ist. "Es kommt auch vereinzelt vor, dass jemand mit seinem Anliegen einfach vor der Tür steht. Das ist zwar auch schön, aber man ist eigentlich nie privat unterwegs." Und durch Abendtermine, egal, ob unter der Woche oder am Wochenende, kämen viele Stunden zusammen – zusätzlich zur Zeit im Büro und im Homeoffice. Zu guter Letzt habe er auch im Urlaub selten komplett frei, denn Telefon und Mails beantworte er trotzdem.

Ihm gehe es grundsätzlich gut mit dem hohen Arbeitspensum. Es sei zwar eine hohe Belastung, aber "eine Tätigkeit, die viel Freude und schöne Begegnungen bereitet, mit der man viel bewegen kann und auch sieht, was man anpackt. Und nur deshalb ist das auch möglich", erzählt der junge Bürgermeister. Seine Freunde und Familie hätten sich zwar mit seinen Arbeitszeiten arrangiert, doch gerade, wenn er einmal Kinder haben sollte, könne das schon schwierig werden, denkt der 27-Jährige. "Aber das werde ich dann schon sehen, wenn es so weit ist." Für ihn steht trotz der hohen Belastung fest: "Am liebsten würde ich das bis zur Rente machen."

TikTok-Star Jamal Fischer: "Ich habe wenig wirkliches Privat-Privatleben"

Jamal Fischer (Jay) verbringe mehr als 60 Stunden in der Woche mit seiner Arbeit. Foto: Manuel Andre

Jamal Fischer aus Augsburg ist Content Creator und lebt von seinen Social-Media-Kanälen, allen voran TikTok. Dort stellt er seinen Zuschauerinnen und Zuschauern unter dem Namen @dasistjay neue Smartphones, Tablets und Nachrichten aus der digitalen Welt vor. Fast eine Million Menschen folgen ihm auf der Kurzvideo-Plattform, das fordert allerdings auch seinen Preis. Denn für den Selbstständigen sind 60 Stunden in der Woche Normalität. "Das kann auch mal auf 80 hochgehen", sagt er, als wäre es für ihn selbstverständlich. Für Freizeit ist da nicht mehr allzu viel Platz. Wenn er sie aber mal hat, verbringt er sie am liebsten in der Natur, nicht vor dem Bildschirm. "Ich habe wenig wirkliches Privat-Privatleben", erklärt er.

Denn auf seinen Kanälen macht er auch einen großen Teil dieses Lebensbereichs öffentlich. "Meine Freunde und Familie wissen zwar Bescheid, dass ich so viel arbeite, und nehmen auch Rücksicht", erzählt der 22-Jährige. Am Wochenende könne es aber trotzdem vorkommen, dass er den Abend vor dem PC verbringt. Mit Arbeiten. Denn wenn etwa ein neues Gerät zu dieser Zeit angekündigt wird, wird auch genau dann darüber diskutiert. Nicht zwei Tage später. Aktuell "tüftelt" er trotzdem daran, wie er bei gleichem Output weniger arbeiten kann. Denn die Situation belaste ihn. Doch das sei schwierig. "Je mehr man als Selbstständiger arbeitet, desto mehr kommt dabei rum." Trotzdem möchte er sein Pensum reduzieren, um mehr frei verfügbare Zeit zu haben.

Landwirt Martin Mayr: "Mir macht das nichts aus, ich arbeite gern"

Martin Mayr ist Landwirt und unter anderem Obmann des Bayerischen Bauernverbands in Augsburg. Foto: Marcus Merk

Der Kutzenhauser Martin Mayr ist Landwirt und führt seinen eigenen Hof. Außerdem ist er Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands in Augsburg, Vorsitzender des Maschinenrings, für die CSU Mitglied des Augsburger Kreistags und Gemeinderatsmitglied in Kutzenhausen. "Ich stehe in der Früh um sechs auf und bin normalerweise abends um sechs fertig", erzählt der 64-Jährige.

Am Morgen kümmert er sich um seine Tiere, "dann schaue ich, was wichtig ist. Muss ich eine Maschine richten? Gehe ich in den Wald? Solche Dinge. Tagsüber bin ich auch ab und an auf einer Sitzung und am Abend geht es dann wieder in den Stall", sagt er. Und ergänzt direkt, dass er auch einige Abende auf Sitzungen verbringt. Und wie geht es ihm damit? "Mir macht das nichts aus, ich arbeite gern. Und wenn ein gewisser Erfolg dabei ist, noch viel lieber."