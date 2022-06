Arbeitswelt

vor 49 Min.

Trend "Workation": So funktioniert das Arbeiten am Urlaubsort

Den Laptop zuklappen und dann in den Pool springen - eine Workation macht es möglich.

Plus Das Büro ans Meer verlegen? Dafür bieten Unternehmen inzwischen Unterkünfte an. Arbeitnehmer berichten, warum sie ihren Laptop zeitweise in Lissabon aufgeschlagen haben.

Von Julia Greif

In einer YouGov-Studie im Auftrag des Technologieunternehmens Slack gab fast die Hälfte aller befragten Büroarbeiter an, für einige Zeit von einem Urlaubsort arbeiten zu wollen. Umgesetzt haben es nur sieben Prozent der Befragten. "Workation ist als Kombination der englischen Begriffe für Arbeit („Work“) und Urlaub („Vacation“) erst einmal die Hybridversion eines Urlaubsaufenthalts oder einer kürzeren oder längeren Reise, die zusätzlich Arbeitsphasen beinhaltet", erklärt Simon Werther, Professor für Leadership an der Fakultät für Tourismus der Hochschule München.

