Wieso sind Verbrenner im Vergleich zu E-Autos immer noch so beliebt?

Plus Es gibt immer mehr Elektroautos auf deutschen Straßen, aber sehr viele Menschen kaufen weiter Verbrenner. Woran das liegt und ob es sinnvoll ist.

Wer in diesen Tagen ein Auto kaufen möchte, braucht nicht nur sehr viel Geduld, sondern kann bei der Warterei auch gewaltig ins Grübeln kommen. Jetzt das E-Auto nehmen und die satte staatliche Förderung mitnehmen? Oder doch wieder einen Verbrenner? Das allerletzte Mal.