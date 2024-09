Strecke der S6 wird erneut teilweise gesperrt

Die Strecke der S-Bahn-Linie 6 wird im Oktober zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel erneut für Bauarbeiten gesperrt. Regional- und Fernverkehr fahren wie gewohnt weiter, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen ist der Zeitraum vom 19. bis 28. Oktober. Man habe bewusst die Herbstferien ausgewählt, da dann weniger Pendler unterwegs seien, erklärte die Bahn.

Zwischen Friedberg und Bad Vilbel fahren die S-Bahnen zwischen 19. Oktober (1.00 Uhr) und 21. Oktober (4.00 Uhr) nur im Stundentakt. Zwischen 21. und 28. Oktober fährt die S6 in dem Abschnitt im Halbstundentakt. In Bad Vilbel können Fahrgäste Richtung Frankfurt dann in einen Bus umsteigen. Es werden auch Ersatzbusse mit Fahrtbeginn Friedberg angeboten.

Hintergrund ist der Bau eigener Gleise für die S6. Es müssten übrig gebliebene Arbeiten unter anderem an den Stationen und den Lärmschutzwänden ausgeführt werden, teilte die Bahn mit.

Verkehr bereits störungsfreier

Die eigenen Gleise für die S6 waren im Februar eröffnet worden, die Bahnen fahren seitdem getrennt vom Regional- und Fernverkehr. Laut Bahn macht sich die Investition bereits positiv bemerkbar: «Einflüsse der Infrastruktur auf den Bahnbetrieb sind seitdem deutlich zurückgegangen.»

Vorangegangen waren jahrelange Bauarbeiten und immer wieder Vollsperrungen der Strecke. Zum Fahrplanwechsel im Dezember soll dann ein stabiler 15-Minuten-Takt zwischen Friedberg – Bad Vilbel – Frankfurt Süd – Langen sowie Groß Karben – Bad Vilbel – Frankfurt Süd – Darmstadt angeboten werden.