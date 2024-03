GDL kündigt nächsten Bahnstreik an

Am Donnerstag wird bei der Deutschen Bahn wieder gestreikt. 35 Stunden soll der Ausstand der Lokführer dieses Mal dauern.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn angekündigt. 35 Stunden solle der Ausstand dieses Mal dauern. "35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche", sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag. Der Start im Personenverkehr ist für Donnerstag um 2 Uhr geplant. Im Güterverkehr beginnt der Streik bereits am Mittwochabend um 18 Uhr. Laut Weselsky soll es auch anschließende "Wellenstreiks" ohne Ankündigungen geben. "Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr."

Bahnstreik am Donnerstag: Tarifgespräche mit GDL wieder gescheitert

Der inzwischen fünfte Ausstand im seit Monaten andauernden Tarifkonflikt sei nach dem Scheitern der Verhandlungen unvermeidbar, teilte die GDL mit. "Natürlich sind wir die Schuldigen, aber das tragen wir mit Fassung", so Weselsky gegenüber der Presse. Wie Streiks in den Osterferien aussehen könnten, ließ er offen.

Wegen der Verhandlungen, die vor etwa vier Wochen wieder aufgenommen wurden, hatte die GDL zugesagt, bis einschließlich diesen Sonntag auf Streiks zu verzichten. Weil die Gespräche aber schon am vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis abgebrochen worden waren, kommt es nun doch schon vorher wieder zu einem Streik.

Tarifkonflikt mit GDL: Zahlreiche Streiks bei der Bahn

Die GDL und die Bahn ringen seit Monaten um einen neuen Tarifvertrag. Es geht dabei insbesondere um eine Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne finanzielle Einbußen. Die GDL hatte die erste Verhandlungsphase im November für gescheitert erklärt und nach einer Urabstimmung zu zwei längeren Streiks aufgerufen.

Der bislang letzte Ausstand wurde im Februar überraschend vorzeitig beendet. GDL und Bahn kamen wieder zu Gesprächen zusammen. Vier Wochen lang wurde anschließend auch mit externen Vermittlern verhandelt. Am Donnerstag hat die Gewerkschaft dann auch diese Gespräche abgebrochen.

Auch bei der Lufthansa wird in dieser Woche gestreikt

Das Flugzeug dürfte in vielen Fällen keine Alternative sein. Denn auch der Lufthansa steht wieder ein Streik bevor. Verdi hat für Donnerstag und Freitag zum Ausstand aufgerufen. Das gesamte Bodenpersonal soll die Arbeit niederlegen. Der Streik soll am Donnerstag um 4 Uhr beginnen und am Samstag um 7.10 Uhr enden.