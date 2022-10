Von Tickets bis zu Parkplätzen: Das sollten Sie zur bauma 2022 wissen

Seit Montagmorgen hat die Baumaschinen-Messe bauma 2022 ihre Tore geöffnet. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen von Tickets bis zur Anfahrt.

Die Bergbau- & Baumaschinenmesse der Superlative bei welcher der "Herzschlag der Branche" erlebt werden kann. So wirbt die bauma 2022. Am Montag begann nun die Weltleitmesse rund um Baumaschinen, Bergbaumaschinen, Baugeräte, Baustoffmaschinen und Baufahrzeuge in München, welche alle drei Jahre stattfindet. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Maschinenbau-Messe in der bayerischen Landeshauptstadt wissen sollten.

bauma 2022: Termin & Öffnungszeiten

Die 33. bauma öffnete am Montag, 24. Oktober 2022, ihre Tore. Aussteller können sie ab 7.30 Uhr betreten, für Besucherinnen und Besucher geht es ab 9.30 Uhr los. Die Presse ist ab 9.00 Uhr geladen. Die bauma 2022 in München geht bis zum Sonntag, 30. Oktober 2022. Die Öffnungszeiten für alle Interessierten sind Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Am Samstag ist die bauma 2022 von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht es um 9.30 Uhr los. Schluss ist um 16.30 Uhr.

Termin der bauma 2022: 24. Oktober bis 30. Oktober 2022

bauma 2022 in München: Tickets und Gutscheine

Der Erwerb von Tickets ist für die bauma 2022 ausschließlich online möglich. Die Messe steht im Zeichen von Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Das zeigt sich auch bei den Eintrittskarten: Zur bauma 2022 ist erstmals ein klimafreundliches GoGreen Ticket erhältlich. Mit diesem werden drei Projekte rund um Nachhaltigkeit unterstützt. Eines der Projekte ist das Ersetzen von fossilen Energien durch Wasserkraft, ein weiteres dreht sich rund um Biogasanlagen für Familien und ein drittes um die Generierung von sauberem Trinkwasser für Haushalte und Schulen. Durch das Ticket soll unter anderem pauschal der CO2-Ausstoß kompensiert werden, welcher durch die Anreise anfällt. Dafür hat die bauma 2022 mit myclimate einen eigenen Klimaschutzpartner.

Neben Tagestickets können auch Dauerkarten und Tickets für drei Tage gekauft werden. Gutscheine können ebenfalls online direkt über die Website der bauma 2022 eingelöst werden. Eine Übersicht rund um die Preise der Tickets folgt hier:

Tagesticket: 29 Euro

Tagesticket GoGreen: 34 Euro

Drei-Tage-Ticket: 59 Euro

Drei-Tage-Ticket GoGreen: 64 Euro

Dauer-Ticket: 75 Euro

Dauer-Ticket GoGreen: 80 Euro

Gruppen-Tages-Ticket (ab 10 Personen): 29 Euro

Gruppen-Tages-Ticket GoGreen (ab 10 Personen): 34 Euro

Gruppen-Drei-Tage-Ticket (ab 10 Personen): 59 Euro

Gruppen-Drei-Tage-Ticket GoGreen (ab 10 Personen): 64 Euro

Dauerticket Gruppe (ab 10 Personen): 75 Euro

Dauerticket Gruppe GoGreen (ab 10 Personen): 80 Euro

Aussteller auf der bauma 2022

Die bauma 2022 wurde am Montag vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ( CSU) und dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) eröffnet. Sie hat viel Prestige und gilt als größte Messe weltweit. Die Ausstellungsfläche beträgt 614.000 Quadratmeter. Für Besucherinnen und Besucher gibt es also eine ganze Menge zu entdecken.

Bei der internationalen Messe sind rund 3.100 Aussteller vertreten. Die meisten kommen aus Deutschland, der Türkei und Italien. Bei der bauma 2019, der letzten Ausgabe der Messe, waren es noch 3.800 Aussteller gewesen. Es ist also ein Rückläufiger Trend zu erkennen. Trotzdem ist die bauma 2022 besonders wichtig, die chinesische Ausgabe in Shanghai wurde nämlich wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Russland hat sich ebenfalls in der Szene zurückgezogen.

Als "ein Ort, wo sich Firmen präsentieren, Partner treffen und Geschäfte abschließen", hat die bauma 2022 große Bedeutung, wie Messesprecherin Sabine Wagner glaubt. Mit Baumaschinen, welche in Deutschland produziert werden, wurden im Jahr 2021 etwa 12,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die meisten Baumaschinen werden in das EU-Ausland verkauft, einige in die USA. Ein Umsatzzuwachs wird in der Branche aber nicht erwartet.

Um die Branche zeitgemäß zu machen, steht die bauma 2022 im Zeichen von Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Im Fokus stehen unter anderem autonome Maschinen und digitalisierte Bauprozesse, welche den Mangel an Fachkräften kompensieren und den Ausstoß von CO2 verringern können. Der Maschinenbaukonzern Liebherr gewann den bauma-Innovationspreis für Klimaschutz. Dieser wurden für einen Raupenbagger mit einem Wasserstoffmotor vergeben. Der Forschungspreis wurde für Technik zum umweltschonenden Rohstoff-Abbau in der Tiefsee vergeben. Der Preis für Digitalisierung ing an die Arbeitsgemeinschaft MiC 4.0, welche eine einheitliche Sprache für Baustellen entwickelte.

bauma 2022: Parken und Anfahrt

Die Anfahrt ist zur bauma 2022 auf unterschiedlichste Art und Weise möglich. Es gibt Shuttles und Reisebusse und die Messe ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. In München kann auch Car-Sharing betrieben werden und es können sich E-Scooter und Fahrräder geliehen werden.

Wer mit dem Auto anreisen will, der kann von einem dynamischen Verkehrsleitsystem profiteren, welches rund um das Messegelände den Verkehr reguliert. Dieses leitet alle Besucherinnen und Besucher zum nächstmöglichen freien Parkplatz. Auch auf den Autobahnen A9, A94 und A99 gibt es Beschilderungen, welche zu den nächstmöglichen Parkflächen leiten. Über folgende Anschlussstellen ist die bauma 2022 mit dem Auto zu erreichen:

A94: Anschlussstelle 4, Am Moosfeld

4, Am Moosfeld A94: Anschlussstelle 5, München-Riem

5, München-Riem A94: Anschlussstelle 6, Feldkirchen-West

6, Feldkirchen-West A99 : Anschlussstelle 15, Aschheim / Kirchheim

: 15, / A99 : Anschlussstelle 16, Aschheim / Ismaning

Auf der Website der bauma 2022 kann ein Geländeplan eingesehen werden, der einen gutem Überblick rund um die Parkmöglichkeiten bietet.